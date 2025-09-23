TotalEnergies Aktie
|52,10EUR
|0,30EUR
|0,58%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
23.09.2025 10:16:28
TotalEnergies Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen glänzten durch nachhaltige Wachstum auf vielen Ebenen - bei geringen Kosten, schrieb Matthew Lofting in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Energiebranche./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
51,80 €
|
Abst. Kursziel*:
17,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
|07:27
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|52,05
|0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10:07
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:52
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|08:35
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Roche Buy
|UBS AG
|07:49
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:28
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:27
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:10
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|22.09.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research