Rio Tinto Aktie
|77,80EUR
|-0,16EUR
|-0,21%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6600 Pence auf "Equal Weight" belassen. Die acht Ölpreisschocks seit 1990 hätten sich preissteigernd auf die Rohstoffpreise im Allgemeinen ausgewirkt, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Sollte eine Rezession vermieden werden, könnten sich für seine beiden Favoriten Anglo American und Glencore gute Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Rio Tinto könnte im Segment Aluminium profitieren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal Weight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66,00 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
66,35 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,53%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
67,17 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,74%
|
Analyst Name::
Amos Fletcher
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|77,80
|-0,21%
