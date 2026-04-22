TRATON Aktie
|31,94EUR
|0,28EUR
|0,88%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Traton von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Für die europäischen Lkw-Hersteller sehe er neutrale bis leicht negative Chance/Risiko-Profile mit Blick auf die anstehende Berichterstattung zum ersten Quartal, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienkursentwicklung im Sektor sei seit Jahresbeginn stark, wobei die Bewertungen den Aufschwung im US-Konjunkturzyklus widerspiegelten. Die Aussichten auf über den Markterwartungen liegende Ergebnisse oder steigende Jahresziele seien aber mau./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
32,00 €
|
Abst. Kursziel*:
9,38%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
31,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,58%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Analysen zu TRATON
|13:49
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|21.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|32,00
|1,07%
