TRATON Aktie
|32,18EUR
|1,12EUR
|3,61%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
29.04.2026 12:08:36
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia wertete den Quartalsbericht des Lkw-Bauers am Mittwochmorgen positiv und lobte die soliden Auftragseingänge und Margen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
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Unternehmen:
TRATON
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
38,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
31,26 €
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Abst. Kursziel*:
21,56%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
32,18 €
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Abst. Kursziel aktuell:
18,09%
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Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse