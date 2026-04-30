TRATON Aktie
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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die VW-Tochter sei im ersten Quartal der Lastwagenbauer mit der weltweit profitabelsten Marke, schrieb Harry Martin am Mittwochnachmittag. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen, doch es gebe einige zögerliche Aussagen zum Konjunkturumfeld. Vor diesem Hintergrund wirkten die Sektorbewertungen anspruchsvoll. Der niedrige Freiverkehr bleibe auch ein Problem für die Aktie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31,04 €
|
Abst. Kursziel*:
12,76%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
32,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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