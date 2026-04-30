TRATON Aktie

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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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30.04.2026 07:39:09

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die VW-Tochter sei im ersten Quartal der Lastwagenbauer mit der weltweit profitabelsten Marke, schrieb Harry Martin am Mittwochnachmittag. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen, doch es gebe einige zögerliche Aussagen zum Konjunkturumfeld. Vor diesem Hintergrund wirkten die Sektorbewertungen anspruchsvoll. Der niedrige Freiverkehr bleibe auch ein Problem für die Aktie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
31,04 € 		Abst. Kursziel*:
12,76%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
32,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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