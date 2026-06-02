TRATON Aktie

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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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02.06.2026 07:19:25

TRATON Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding sehe eine weiter robuste Nachfrage und in Europa sowie den USA keine Geschäftsverlangsamung über die üblichen saisonalen Trends hinaus, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Die signalisierten Preiserhöhungen der Marken Scania und MAN in Europa stießen laut Finanzvorstand Michael Jackstein nicht auf Ablehnung bei den Kunden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33,58 € 		Abst. Kursziel*:
-10,66%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
33,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,87%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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