TRATON Aktie

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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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29.04.2026 19:04:13

TRATON Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Eine besser als erwartet ausgefallene Marge und ein starker Auftragseingang stimmten zuversichtlich, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Lkw-Hersteller auf gutem Weg, die vom Management bestätigte Prognose für 2026 und auch die Markterwartungen zu erreichen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Kaufen
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
31,04 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
32,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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