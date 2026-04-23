UBS Aktie
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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Neue regulatorische Vorgaben der Schweiz dürften ein deutlich höheres hartes Kernkapital (CET1) der Großbank nach sich ziehen, schrieb Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei hier das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
55,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
32,62 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Joseph Dickerson
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KGV*:
-
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