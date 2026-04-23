UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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23.04.2026 12:08:53

UBS Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Neue regulatorische Vorgaben der Schweiz dürften ein deutlich höheres hartes Kernkapital (CET1) der Großbank nach sich ziehen, schrieb Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei hier das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Buy
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,62 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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