Vestas Wind Systems A-S Aktie

15,54EUR 0,87EUR 5,93%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

12.08.2025 11:16:53

Vestas Wind Systems A-S Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vestas von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 90 auf 135 dänische Kronen angehoben. Seine Befu?rchtungen u?ber einen kompletten Wegfall der US-Aufträge im Zuge einer neuen Gesetzgebung hätten sich nicht materialisiert, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil, infolge der Planungssicherheit und des Energiehungers in den USA erwarte er nun hohe sowie rentable Auftragseingänge aus den USA./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
15,48 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
111,40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

