FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vestas von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 90 auf 135 dänische Kronen angehoben. Seine Befu?rchtungen u?ber einen kompletten Wegfall der US-Aufträge im Zuge einer neuen Gesetzgebung hätten sich nicht materialisiert, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil, infolge der Planungssicherheit und des Energiehungers in den USA erwarte er nun hohe sowie rentable Auftragseingänge aus den USA./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



