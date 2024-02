LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vinci nach einem Treffen mit dem Management des Konzessions- und Baukonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Ton der Gespräche sei konstruktiv gewesen, schrieb Analyst Pierre Rousseau in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Basis dafür seien guten Aussichten im Energie- und Bausektor, Preise und Kosten für wichtige Infrastrukturanlagen sowie Chancen im Bereich Fusionen und Übernahmen sowie Vertrauen in die Stärke des Geschäftsmodells für weiteres, gesundes Wachstum./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 15:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 15:01 / GMT





