ING Group Aktie

24,22EUR 0,03EUR 0,12%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

08.01.2026 22:07:46

ING Group Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Ausblick der Bank auf 2026 werde wohl denen der vergangenen Jahre ähneln, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An ihren Schätzungen nahm die Expertin nur kleinere Änderungen vor./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:36 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24,06 € 		Abst. Kursziel*:
3,91%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
24,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,22%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

