BMW Aktie
|93,82EUR
|1,26EUR
|1,36%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 88 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. BMW und Mercedes-Benz stünden vor einem Jahr des Übergangs mit Zollbelastungen im ersten Quartal, während der Modellzyklus im zweiten Halbjahr helfen sollte und bei den Marktanteilen in China der Boden erreicht sein könnte, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt rechnet der Experte mit Blick auf 2026 bei BMW mit etwas optimistischeren Tönen als bei Mercedes-Benz./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
93,34 €
|
Abst. Kursziel*:
7,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
93,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,59%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
09:45
|BMW-Analyse: Barclays Capital gibt Aktie niedrigeres Rating in neuer Bewertung (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück (finanzen.at)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|BMW-Aktie steigt: Mehr als eine Million Autos in Deutschland gefertigt (dpa-AFX)
Analysen zu BMW AG
|08:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|93,36
|0,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:53
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|08:52
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:52
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:48
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:10
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.