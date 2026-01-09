Volkswagen Aktie
|103,60EUR
|2,05EUR
|2,02%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volkswagen und Stellantis dürften für 2026 Verbesserungen im operativen Geschäft voraussagen und könnten mit strategischen Entscheidungen überraschen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
103,45 €
|
Abst. Kursziel*:
35,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
103,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,14%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
