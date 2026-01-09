Porsche vz. Aktie
|47,69EUR
|0,98EUR
|2,10%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
09.01.2026 09:00:45
Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Renault und Porsche dürften mit Blick auf 2026 von etwas schwächeren Margen ausgehen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,64%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
08.01.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|09:00
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:00
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:53
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|08:52
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:52
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:48
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:10
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.