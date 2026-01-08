TRATON Aktie
|31,12EUR
|-0,30EUR
|-0,95%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
08.01.2026 22:05:49
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach einer Analystenveranstaltung vor den Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers nahm Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen mehr vor./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
31,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,60%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
