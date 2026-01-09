Sartorius vz. Aktie

258,10EUR -6,60EUR -2,49%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

09.01.2026 08:10:59

Sartorius vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 260 Euro belassen. Da die Aktie des Pharma- und Laborausrüsters in den letzten fünf Monaten um rund 50 Prozent und in den letzten zwei Monaten um 20 Prozent gestiegen sei, halte er das Aufwärtspotenzial in naher Zukunft für begrenzt, schrieb Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick auf 2026. Er reduzierte seine Prognosen für 2026 und 2027./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
259,10 € 		Abst. Kursziel*:
0,35%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
258,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,74%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

