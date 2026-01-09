Renault Aktie

34,02EUR 0,22EUR 0,65%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

09.01.2026 09:00:49

Renault Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Renault und Porsche dürften mit Blick auf 2026 von etwas schwächeren Margen ausgehen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34,10 € 		Abst. Kursziel*:
14,37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,64%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

Analysen zu Renault S.A.

09:00 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
08:54 Renault Overweight Barclays Capital
05.01.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 Renault Sell UBS AG
