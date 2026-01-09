Stellantis Aktie
|9,67EUR
|0,18EUR
|1,91%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Stellantis von 12,50 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Equal Weight
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
9,55 €
|
Abst. Kursziel*:
4,74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
9,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,42%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
08.01.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.01.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Mittwochshandel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|08:58
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|08:53
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|9,55
|0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:53
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|08:52
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:52
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:48
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:10
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.