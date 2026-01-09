Stellantis Aktie

9,67EUR 0,18EUR 1,91%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 08:53:51

Stellantis Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Stellantis von 12,50 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Equal Weight
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
9,55 € 		Abst. Kursziel*:
4,74%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
9,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,42%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
08:58 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
08:53 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.12.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Stellantis Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stellantis 9,55 0,67% Stellantis

Aktuelle Aktienanalysen

09:00 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09:00 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08:58 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
08:58 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
08:54 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
08:54 Renault Overweight Barclays Capital
08:53 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
08:53 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
08:53 Volkswagen Overweight Barclays Capital
08:52 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
08:52 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
08:52 BMW Underweight Barclays Capital
08:48 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:31 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Sartorius Stedim Biotech Sector Perform RBC Capital Markets
08:10 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.01.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
08.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
08.01.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
08.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
08.01.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08.01.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen