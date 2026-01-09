Renault Aktie

34,02EUR 0,22EUR 0,65%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

09.01.2026 08:54:16

Renault Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 50,00 auf 42,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari, aber auch für Renault bleibt er positiv gestimmt unter anderem wegen des starken Free Cashflows./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,10 € 		Abst. Kursziel*:
24,63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,93%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

