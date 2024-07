FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Sowohl der Länder- als auch der Markenmix es Autokonzerns dürften sich zum Vorquartal verbessert haben, wobei Audi und Porsche die Haupttreiber einer sequenziellen Margensteigerung gewesen sein sollten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der freie Mittelzufluss dürfte ordentlich ausgefallen sein./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2024 / 08:26 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.