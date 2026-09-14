AstraZeneca Aktie
|141,25EUR
|4,20EUR
|3,06%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Misserfolg der SERENA-4-Brustkrebsstudie sei zwar enttäuschend, nach dem vorherigen Scheitern von Roche mit Giredestrant aber großteils erwartet gewesen, schrieb Richard Vosser am Sonntag. An den Schätzungen für Astrazenecas Prüfwirkstoff Camizestrant dürfte sich laut dem Experten aber kaum etwas ändern, da das Abschneiden in den CAMBRIA-Studien als unterstützende Behandlung viel entscheidender sei./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
136,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
120,44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|140,40
|2,44%
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