Erste Group Bank Aktie
|120,10EUR
|-1,90EUR
|-1,56%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank kaufen
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 130,0 auf 135,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey im Rahmen einer Sektorstudie bestätigt.
Die Barclays-Experten erhöhen ihre Prognosen den bereinigten Gewinn je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 um 0,3, 0,5 beziehungsweise 0,4 Prozent, was auf höhere zinsunabhängige Erträge und geringere Wertminderungen zurückzuführen ist, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,66 Euro für 2026, sowie 12,18 bzw. 13,8 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,3 Euro für 2026, sowie 5,0 bzw. 5,5 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Montag notierten die Erste Group-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 121,30 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0012 2026-09-14/09:15
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
121,00 €
|
Abst. Kursziel*:
11,57%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
119,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,59%
|
Analyst Name::
Krishnenda Dubey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
09:28
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.26
|ATX aktuell: ATX klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
11.09.26
|ATX-Handel aktuell: ATX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
11.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|120,40
|-1,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09:11
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:45
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|07:34
|RWE Buy
|UBS AG
|07:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)