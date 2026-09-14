Sanofi Aktie
|74,50EUR
|1,15EUR
|1,57%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Es sei der allgemeinen Aufmerksamkeit möglicherweise entgangenen, aber die Franzosen hätten auf der ERS-Branchenkonferenz mit den Asthma-Studiendaten von Lunsekimig recht gute Ergebnisse eines wichtigen Forschungskandidaten vorgelegt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Mittel könnte im weiteren Verlauf durchaus einen kleinen Beitrag beim Umschiffen der Dupixent-Patentklippe leisten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,52 €
|
Abst. Kursziel*:
27,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,52%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
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|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|74,50
|1,57%
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|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09:11
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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