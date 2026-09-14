Volvo AB Aktie
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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
14.09.2026 08:39:58
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen belassen. Seit dem Quartalsbericht der Schweden habe sich an den Trends nichts Wesentliches geändert, schrieb Harry Martin am Montag./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
320,00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
30,17 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
340,50 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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