NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen belassen. Seit dem Quartalsbericht der Schweden habe sich an den Trends nichts Wesentliches geändert, schrieb Harry Martin am Montag./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.