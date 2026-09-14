LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 62,50 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlayst Matthew Clements attestierte den Spaniern am Montag in seinem Resümee zu den jüngsten Zahlen bemerkenswertes Wachstum. Die Transportkosten nagten allerdings am Gewinn./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMT



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