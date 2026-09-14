ams Aktie

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14.09.2026 11:02:00

ams neutral

Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die in Zürich notierten Aktien von ams-Osram von 16 auf 19 Franken nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Hold" hat der zuständige Experte Robert Sanders für die Aktie des steirischen Chip- und Sensorherstellers unverändert gelassen.

Die Experten verweisen in der aktuellen Studie auf neue Produkte in der Unterhaltungselektronik (faltbare Smartphones) und neue Möglichkeiten für smarte Brillen durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI).

Zum Vergleich: Am Montag notierten die ams-Osram-Titel an der Züricher Börse bei 16,99 Franken.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/rst

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

AFA0035 2026-09-14/11:02

Zusammenfassung: ams AG neutral
Unternehmen:
ams AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19,00 CHF
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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