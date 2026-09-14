Mercedes-Benz Group Aktie
|46,64EUR
|0,07EUR
|0,14%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Stuttgarter litten in China unter den gleichen Problemen wie andere der Branche, schrieb Harry Martin am Montag nach einem Treffen mit dem Finanzchef. Der Konzern sehe dort aber auch immense Chance - unter anderem als Exportbasis in andere asiatische Märkte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
47,10 €
|
Abst. Kursziel*:
18,90%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
46,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,08%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:28
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
11.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09.09.26
|DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
08.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,74
|0,37%
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|09:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09:11
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:45
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|07:34
|RWE Buy
|UBS AG
|07:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)