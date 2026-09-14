RELX Aktie
|30,12EUR
|1,10EUR
|3,79%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Dies schrieb Christophe Cherblanc in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf ein Gespräch mit dem Firmenchef anlässlich der "Strategic Decisions Conference" in London. Innovation sei für Relx der wichtigste Wachstumsmotor./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 22:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25,73 £
|
Abst. Kursziel*:
34,08%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25,68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,35%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Börse London in Grün: FTSE 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 klettert (finanzen.at)
|
11.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gewinne in London: FTSE 100 steigt zum Start (finanzen.at)
|
11.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,98
|3,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:50
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09:11
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:45
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|07:34
|RWE Buy
|UBS AG
|07:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)