Volvo AB Aktie
|30,86EUR
|0,54EUR
|1,78%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 275 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den Schweden sei die Berichtssaison der Lkw-Bauer mit einer klaren Ergebnisüberraschung gestartet, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht auch gute Signale für andere Lkw-Werte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
290,00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
323,70 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-10,41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
323,70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,41%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|30,86
|1,78%
