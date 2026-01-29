Volvo AB Aktie

30,86EUR 0,54EUR 1,78%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

29.01.2026 12:32:29

Volvo AB (B) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 275 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den Schweden sei die Berichtssaison der Lkw-Bauer mit einer klaren Ergebnisüberraschung gestartet, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht auch gute Signale für andere Lkw-Werte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
323,70 SEK 		Abst. Kursziel*:
-10,41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
323,70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,41%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

Analysen zu Volvo AB (B)

07:34 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
