Volvo AB Aktie

33,17EUR 0,81EUR 2,50%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

11.02.2026 12:49:31

Volvo AB (B) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 333 auf 374 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre operativen Ergebnisschätzungen am Dienstagnachmittag an den dynamischeren Auftragseingang des Lkw-Bauers im vierten Quartal 2025 an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
374,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
343,40 SEK 		Abst. Kursziel*:
8,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
343,40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
8,91%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

