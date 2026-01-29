WACKER CHEMIE Aktie
|68,35EUR
|-0,50EUR
|-0,73%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Die Bayern hätten beim operativen Ergebnis die Erwartungen verfehlt, und ihre Aktien seien im Branchenvergleich weiter teuer, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
