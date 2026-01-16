WACKER CHEMIE Aktie
|72,50EUR
|-0,35EUR
|-0,48%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
73,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,25%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
72,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,83%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|12:05
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|72,35
|-0,69%
