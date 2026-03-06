WACKER CHEMIE Aktie
|69,45EUR
|-2,65EUR
|-3,68%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Die Entscheidung des Finanzinvestors Advent, die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen mit Lanxess nicht zu kaufen, sei auch ein negatives Signal für Wacker Chemie, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Es unterstreiche, in welch schwierigem Umfeld zyklische Chemieunternehmen derzeit operieren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
70,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
69,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
04.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX stürzt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX-Anleger ergreifen am Dienstagnachmittag die Flucht (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer treten mittags Rückzug an (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|09:34
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:34
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|69,10
|-4,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:25
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:24
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|11:17
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:32
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|10:23
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10:22
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:17
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|10:16
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10:15
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:06
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:04
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|09:59
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:49
|GFT Buy
|Warburg Research
|09:48
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|09:34
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:33
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|PORR Hold
|Warburg Research
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:22
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|07:53
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:48
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:30
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:21
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.