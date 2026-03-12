LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 69 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ziele für 2026 hätten klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht. Zu verdanken sei dies vor allem den starken Einsparungen. Die Wacker-Aktien seien allerdings vergleichsweise teuer./rob/ag/bek



