WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 69 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ziele für 2026 hätten klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht. Zu verdanken sei dies vor allem den starken Einsparungen. Die Wacker-Aktien seien allerdings vergleichsweise teuer./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
73,10 € 		Abst. Kursziel*:
1,23%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
71,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

