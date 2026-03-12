WACKER CHEMIE Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 69 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ziele für 2026 hätten klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht. Zu verdanken sei dies vor allem den starken Einsparungen. Die Wacker-Aktien seien allerdings vergleichsweise teuer./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
73,10 €
Abst. Kursziel*:
1,23%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
71,50 €
Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
Analyst Name::
Anil Shenoy
KGV*:
-
