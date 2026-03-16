WACKER CHEMIE Aktie
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage drücke die Gewinne, aber Kostensenkungen dürften die Auswirkungen mildern, schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitagabend. Entscheidend für die Kursentwicklung sei zunächst die Entscheidung der USA über die Polysilizium-Importe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
78,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,21%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
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12.03.26
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Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|06:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
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|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
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