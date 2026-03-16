WACKER CHEMIE Aktie

78,90EUR 0,60EUR 0,77%
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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16.03.2026 06:41:28

WACKER CHEMIE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage drücke die Gewinne, aber Kostensenkungen dürften die Auswirkungen mildern, schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitagabend. Entscheidend für die Kursentwicklung sei zunächst die Entscheidung der USA über die Polysilizium-Importe./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
79,90 € 		Abst. Kursziel*:
-7,38%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,21%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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