WACKER CHEMIE Aktie
|73,30EUR
|0,70EUR
|0,96%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 59 auf 68 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Bei Wacker Chemie seien die Markterwartungen seit ihrer Verkaufsempfehlung klar gesunken. Chancen und Risiken hielten sich inzwischen recht gut die Waage./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,55%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
73,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,23%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|07:22
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
