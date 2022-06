Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Papiere des heimischen Ziegelherstellers Wienerberger bestätigt. Gleichzeitig kappte der Berenberg-Wertpapierexperte Lushanthan Mahendrarajah sein Kursziel für die Aktien von 43,00 auf 38,00 Euro. Zum Vergleich: Am Donnerstag schlossen die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit einem Minus von 2,4 Prozent bei 24,96 Euro.

Es sei unausweichlich, dass der zunehmende wirtschaftliche Gegenwind die Baunachfrage in den wichtigsten Regionen von Wienerberg im nächsten Jahr beeinträchtigen wird, heißt es in der jüngst veröffentlichten Branchenstudie. Bei der aktuellen Bewertung habe das Unternehmen jedoch ein risikoärmeres Engagement in der globalen Baukonjunktur, zumal Wienerberger einen strategischen Wandel vollzogen hat, der sein Engagement weg von zyklischen Wohnbaumärkten diversifiziert hat.

Die Gewinnprognosen wurden leicht nach unten gesenkt. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 3,07 Euro für 2022, sowie 3,27 bzw. 3,58 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,82 Euro für 2022, sowie 1,05 bzw. 1,08 Euro für 2023 bzw. 2024.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

pma/spo

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0010 2022-06-10/08:51