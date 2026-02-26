Wolters Kluwer Aktie

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

26.02.2026 11:56:47

Wolters Kluwer Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 127,50 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und Ausblick hätten die Erwartungen erfüllt - mit Ausnahme enttäuschenderweise geringerer Aktienrückkäufe, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag im Resümee des Geschäftsberichts. Es sei unmöglich zu sagen, wie stark die Niederländer letztlich unter KI-Konkurrenz für Fachinformations-Anbieter leiden werden. Es sei allerdings klar, dass die Aktien deswegen bereits deutlich verloren haben./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
63,16 € 		Abst. Kursziel*:
58,33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
66,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,83%
Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

