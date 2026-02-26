Wolters Kluwer Aktie
|66,30EUR
|2,00EUR
|3,11%
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
Wolters Kluwer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 127,50 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und Ausblick hätten die Erwartungen erfüllt - mit Ausnahme enttäuschenderweise geringerer Aktienrückkäufe, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag im Resümee des Geschäftsberichts. Es sei unmöglich zu sagen, wie stark die Niederländer letztlich unter KI-Konkurrenz für Fachinformations-Anbieter leiden werden. Es sei allerdings klar, dass die Aktien deswegen bereits deutlich verloren haben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63,16 €
|
Abst. Kursziel*:
58,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,83%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-