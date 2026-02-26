Wolters Kluwer Aktie

66,30EUR 2,00EUR 3,11%
Wolters Kluwer

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

26.02.2026 10:01:57

Wolters Kluwer Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer erreichten ihre Ziele, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Geschäftsberichts. Der Ausblick auf 2026 lege klaren Fokus auf weitere KI-Innovationen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Buy
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63,16 € 		Abst. Kursziel*:
58,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,83%
Analyst Name::
Silvia Cuneo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

