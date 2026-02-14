Sanofi Aktie
|78,06EUR
|-1,62EUR
|-2,03%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi angesichts der Ernennung von Belén Garijo zur neuen Konzernchefin auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. James Gordon wertet die Neuaufstellung an der Führungsspitze in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Vor dem Hintergrund der Rückschläge, dies es zuletzt im Bereich der Forschung und Entwicklung gegeben habe, hätte er sich aber eine Person mit mehr Erfahrung in puncto Forschung und Entwicklung gewünscht./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
77,73 €
|
Abst. Kursziel*:
9,35%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
78,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|78,06
|-2,03%
