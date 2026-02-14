Siemens Aktie
|250,95EUR
|-10,65EUR
|-4,07%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
12.02.2026 11:45:32
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe einen sehr starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
255,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
272,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
250,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,61%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens AG
|
13.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|250,95
|-4,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|RELX Buy
|UBS AG
|13.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.02.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital