Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

932,80EUR -227,40EUR -19,60%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

12.02.2026 11:14:31

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1850 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettoumsatz des Zahlungsdienstleisters sei etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Hannes Leitner am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 850,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
936,30 € 		Abst. Kursziel*:
97,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
932,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
98,33%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

11:14 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Adyen B.V. Parts Sociales 936,60 -19,27% Adyen B.V. Parts Sociales

