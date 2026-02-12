HelloFresh Aktie

12.02.2026 10:58:21

HelloFresh Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Das operative Jahresergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, aber der Umsatz im vierten Quartal sei aufgrund des verlangsamten Wachstums im Bereich Fertiggerichte etwas schwächer ausgefallen, schrieb Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Prognose des Kochboxenherstellers für 2026 habe es noch nicht gegeben, aber die Signale des Managements deuten ihm zufolge darauf hin, dass die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) für das Ebitda 2026 zu hoch ist./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

