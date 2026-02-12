EssilorLuxottica Aktie

265,20EUR -16,20EUR -5,76%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

12.02.2026 12:25:52

EssilorLuxottica Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel attestierte dem Brillen- und Luxusgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung erneut herausragende Resultate. Diese hätten die schon hohen Erwartungen in einer beeindruckenden Art und Weise übertroffen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
264,90 € 		Abst. Kursziel*:
32,13%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
265,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,98%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

