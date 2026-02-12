LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 372 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das abgelaufene Quartal sei beeindruckend gewesen, schrieb der Analyst Jeffrey Bernstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fast-Food-Kette sei eine Wachstumsgeschichte und wirke in einem unsicheren Konjunkturumfeld wie ein sicherer Hafen./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:19 / GMT



