McDonald's Aktie

272,90EUR 1,00EUR 0,37%
McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

12.02.2026 12:24:33

McDonalds Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 372 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das abgelaufene Quartal sei beeindruckend gewesen, schrieb der Analyst Jeffrey Bernstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fast-Food-Kette sei eine Wachstumsgeschichte und wirke in einem unsicheren Konjunkturumfeld wie ein sicherer Hafen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 380,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 323,21 		Abst. Kursziel*:
17,57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 323,21 		Abst. Kursziel aktuell:
17,57%
Analyst Name::
Jeffrey Bernstein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

