Deutsche Börse Aktie

207,20EUR 3,20EUR 1,57%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 10:59:36

Deutsche Börse Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Esschborner seien solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
206,70 € 		Abst. Kursziel*:
37,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
207,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,55%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten