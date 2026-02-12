Bechtle Aktie
|34,02EUR
|-1,18EUR
|-3,35%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle nach Quartalszahlen von 50,50 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 reduziert, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends seien gut, allerdings dürften die hohen Preise für Speicherchips das Erholungspotenzial begrenzen. Die langfristige Entwicklung des IT-Dienstleisters schätze er aber weiterhin positiv ein./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
47,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,02 €
|
Abst. Kursziel*:
39,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,62%
|
Analyst Name::
Christopher Tong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
09.02.26
|TecDAX aktuell: Schlussendlich Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
09.02.26
|Bechtle-Aktie sinkt Richtung Tief seit Mitte November - Ausblick enttäuscht Anleger (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)