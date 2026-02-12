BMW Aktie
|88,36EUR
|-1,32EUR
|-1,47%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Augen seien auf den Ausblick gerichtet, schrieb Tim Rokossa in seiner am Donnerstag veröffentlichten Vorschau auf den Quartalsbericht Mitte März. An seinen Schätzungen nahm er einen Feinschliff vor./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
104,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88,24 €
|
Abst. Kursziel*:
17,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.02.26
|BMW-Aktie verliert: BMW startet Rückrufaktion für zahlreiche Modelle (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.02.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.02.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)