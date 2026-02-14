ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 61 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern dürfte nach den guten Zahlen für 2025 auch weiterhin stark abliefern, schrieb Henri Patricot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren und einer geringeren Verschuldung./rob/edh/mis



