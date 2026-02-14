TotalEnergies Aktie
|64,35EUR
|0,20EUR
|0,31%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 61 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern dürfte nach den guten Zahlen für 2025 auch weiterhin stark abliefern, schrieb Henri Patricot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren und einer geringeren Verschuldung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,75 €
|
Abst. Kursziel*:
6,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,23%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
