AB InBev Aktie

66,72EUR 1,76EUR 2,71%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 11:12:30

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern habe insgesamt solide Zahlen vorgelegt, schrieb Edward Mundy am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66,74 € 		Abst. Kursziel*:
-4,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,08%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
AB InBev-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis zieht mehr als erwartet an

Sinkende Kosten Der Bierbrauer AB InBev hat im vergangenen Jahr dank sinkender Kosten trotz eines leichten Umsatzrückgangs operativ etwas mehr verdient.

10.02.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
03.02.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
27.01.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
20.01.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
13.01.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
06.01.26
 AB InBev-Aktie fällt: AB InBev investiert Milliarden in Rückkauf von Anteilen an US-Dosenwerken (Dow Jones)
06.01.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
31.12.25
 Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
11:12 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:46 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 66,74 2,74% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Aktuelle Aktienanalysen

11:48 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
11:26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
11:26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
11:21 AB InBev Buy UBS AG
11:16 BAT Underperform RBC Capital Markets
11:15 Hermès Outperform RBC Capital Markets
11:15 Unilever Underperform RBC Capital Markets
11:14 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11:12 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
10:59 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10:58 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
10:56 Yara International ASA Hold Deutsche Bank AG
10:56 HelloFresh Buy UBS AG
10:53 BMW Buy Deutsche Bank AG
10:48 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:35 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
10:25 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
09:50 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
09:46 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
09:42 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
08:55 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:45 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:17 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:17 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08:05 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
08:02 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
07:59 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
07:51 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:50 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
07:46 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:46 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:43 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:30 VINCI Outperform RBC Capital Markets
07:24 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
07:17 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
11.02.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen