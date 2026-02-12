AB InBev Aktie
|66,72EUR
|1,76EUR
|2,71%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
12.02.2026 11:12:30
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern habe insgesamt solide Zahlen vorgelegt, schrieb Edward Mundy am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,08%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
11:12
AB InBev Buy
Jefferies & Company Inc.
07:46
AB InBev Outperform
RBC Capital Markets
10.02.26
AB InBev Overweight
JP Morgan Chase & Co.
06.02.26
AB InBev Overweight
JP Morgan Chase & Co.
27.01.26
AB InBev Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
